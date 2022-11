Où en sont les projets à la Zriba de Zaghouan et El Fahs avec 4.500 emplois à la clé ?

La Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso Française CCITF a organisé le lundi 31 octobre 2022 la visite de travail qu’a effectuée le Ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Saied au gouvernorat de Zaghouan en présence du Gouverneur de la région, Mohamed El Euch et le Président de la CCITF, Khelil Chaibi. Le Ministre a visité trois unités industrielles à participation française totalement exportatrices situées respectivement à la zone industrielle de Zriba et d’El Fahs.

Il s’agissait de « SITEM », filiale de SOMFY Group sise à Zriba, qui emploie 1400 personnes sur le marché du mouvement automatisé à la maison et dans le bâtiment. A Zriba aussi, la société « Lacroix », développe et produit les équipements électroniques pour ses clients automobiles, domotiques, aéronautiques, de l’industrie ou de la santé à travers son activité Electronics. Etablie en 2005, Lacroix emploie plus de 700 personnes en sur un surface de production de près de 7500 m2.

Saied a aussi visité la nouvelle usine « Autoliv » qui sera ouverte au mois de novembre 2022 avec un investissement de 85 MD et employant 2400 salariés. Il s’agit d’un fabricant d’équipements de sécurité passive et de sécurité active pour l’automobile comme les airbags et de ceintures de sécurité. Ce projet a nécessité un investissement de l’ordre de 86 millions de dinars, ses travaux d’avancement ont atteint 95% et contribuera à employer 2400 personnes.

Et au cours d’une séance de travail au siège du gouvernorat de Zaghouan, le Ministre a émis le souhait de voir cette visite contribuer à la résolution rapide d’un certain nombre de problèmes que les chefs d’entreprise rencontrent au quotidien.