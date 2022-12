Ouverture de la 36ème édition des journées de l’Entreprise

La 36ème édition des journées de l’Entreprise sur « L’entreprise et la sécurité: Liberté et souvaineté », évènement annuel de l’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE), s’est ouverte vendredi à Sousse, en présence de près de 700 participants.

C’est la ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Neila Nouira Gongi, qui a présidé la cérémonie d’ouverture de cette édition, en remplacement de la Cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

Ces journées de tiennent, cette année, dans un contexte spécial marqué par une crise énergétique et un dysfonctionnement des chaînes d’approvisionnement alimentaire à l’échelle mondiale, à cause de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, déclenchée le 24 février 2022. Pour cette raison, l’IACE a choisi de concentrer les débats de ces journées (8,9 et 10 décembre 2022), sur les questions de la sécurité énergétique, alimentaire et hydrique et aussi la sécurité cybernétique.

Prennent part à cette édition des journées de l’Entreprise, des représentants des organisations patronales d’Egypte, Corée du sud, Ukraine.., des hommes d’affaires, des hommes politiques, des économistes et un représentant du Fonds monétaires international.

Les panels organisés dans le cadre des journées de l’entreprise portent sur les thèmes de la » Souveraineté Economique : Priorités et Exigences » et les » Nouvelles Contraintes, Nouvelles Stratégies de l’Entreprise « . Se tiendront également deux sessions spéciales sur les » Troubles Sociaux et Pérennité de l’Entreprise » et sur la » Cybersecurity « .

Le programme de cette année prévoit des activités de réflexion sous forme de « fishbowl » destinées à proposer des solutions innovantes aux entreprises confrontées à plusieurs problématiques dont principalement :

Quelles opportunités d’investissement en période de crise ? Quels modes de financement adopter face à la hausse des taux et au resserrement monétaire ? Quel plan social évoquer en période de stagflation ?

Une session spéciale s’était tenue hier jeudi sur » L’organisation et la régulation des marchés : Liberté et Sécurité « , auquelle n’a pas assisté comme prévu, la ministre du commerce et du Développement des exportations, Fadhila Rabhi Ben Hamza.