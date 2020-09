Ouverture de la candidature devant les partenariats de « Tunisia Jobs »

Le gouvernement américain a lancé à travers le projet » Tunisia Jobs « , un programme de financement visant à soutenir la reprise des petites entreprises opérant avec moins de 20 employés et qui sont affectées par la crise de COVID-19. Selon un communique de Tunisia Jobs, cette aide vise à les assister en vue de développer leurs opérations et leurs ventes, mais aussi pour promouvoir la réintégration, le maintien ou l’embauche d’effectifs. Les fonds de subvention aideront à couvrir les besoins en fonds de roulement de l’entreprise, y compris les matières premières, les équipements, la location d’installations et les services nécessaires à l’exploitation. Ces fonds ne peuvent en aucun cas être utilisés pour financer des activités susceptibles de nuire à l’environnement ou pour couvrir des éléments tels que les salaires, les activités de construction ou les investissements dans les infrastructures, les équipements de télécommunication ou technologiques, les achats et les dettes antérieurs à la date de la subvention ainsi que les marchandises interdites ou soumises à des restrictions particulières. Une liste complète de ces éléments est disponible ici .

La valeur des subventions par entreprise sera dans la limite de 25 000 DT. JOBS prévoit d’attribuer jusqu’à 200 subventions.

Un premier décaissement, à hauteur de 70% du montant de la subvention, sera effectué au moment de la signature de la convention de subvention, laquelle devra être accompagnée d’un plan de mise en œuvre, suivant le modèle fourni par JOBS. Ce plan ainsi que la demande de subvention elle-même serviront de plan d’affaires détaillé pour promouvoir le rétablissement et la reprise post-COVID-19. Pour les 30% de la subvention restants, ils seront décaissés après la soumission d’un rapport final incluant des photos et des justificatifs détaillant les résultats de la subvention.

La durée maximale pour toutes les activités de subvention est de quatre mois

L’Agence Américaine Internationale du Développement qui a financé le projet » Tunisia Jobs « , donnera aux sociétés conventionnées avec ce projet ou celles qui négocient sur un éventuel partenariat, la possibilité d’obtenir des subventions d’une valeur de 125 mille dinars.A signaler que les demandes seront examinées par ordre selon la date de réception, jusqu’au 31 décembre 2020.Le projet » Tunisia Jobs » accorde aux PME tunisiennes employant moins de 20 employés exerçant durant au moins une année, à partir de la date du dépôt de la demande, un montant de 25 mille dinars.La date du dépôt des demandes est fixée au 21 octobre 2020 et l’examen des demandes à partir de 22 octobre 2020.L’Agence Américaine Internationale du Développement a affirmé » que les Etats Unis tient à soutenir les efforts de la Tunisie à l’effet de l’épanouissement de l’économie après la crise du COVID-19. Le programme » Tunisia Jobs » plaide pour les demandes émanant des régions intérieures et surtout celles présentées par les femmes d’affaires, sachant qu’il est possible d’obtenir les informations à travers le site électronique de l’Agence Américaine Internationale du Développement.