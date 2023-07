Enda Tamweel : Un partenariat de 12 millions d’euros avec la BEI

Enda tamweel, l’institution de microfinance basée en Tunisie, a obtenu un financement de 12 millions d’euros auprès de la Banque européenne d’investissement (BEI) pour soutenir les micro-entrepreneurs dans le pays. L’accord a été signé, lundi 10 juillet à Barcelone, en marge de la Mediterranean Conference on Control and Automation (MED2023).

Dans une déclaration à une radio locale, le directeur général de ENDA Mohamed Zmander, a rappelé que la relation de ENDA avec la BEI remonte à l’année 2007 et que jusqu’au jour d’aujourd’hui, le montant de financement a atteint 36 mille euros.

« Ce nouvel investissement de la BEI prouve que notre collaboration, qui date de nombreuses années, sera renforcé dans le but d’aider les populations les plus démunies notamment les jeunes et les femmes à jouer leur rôle dans le processus de création de valeur ajoutée du pays », a-t-il dit, alors que , de son côté, le vice-président de la BEI a assuré qu’ « en Tunisie, nous continuerons à soutenir l’inclusion financière, maillon du progrès économique et dispositif à fort impact social ».

En fait, ENDA partage les mêmes objectifs que la BEI d’où l’idée de ce partenariat, à savoir la création d’emploi et la promotion de l’entrepreneuriat, cibler les femmes et les jeunes et les encourager à créer leurs propres projets, le développement des régions défavorisées, et l’économie bleue.

« L’axe de l’économie bleue est un nouvel objectif sur lequel nous travaillons et il comprend les énergies renouvelables, l’eau, le plastique avec un programme de sensibilisation dédié aux agriculteurs », a-t-il expliqué.

ENDA prête 100 millions de dinars par mois

Ce prêt, d’une durée de 5 ans, devra permettre à l’institution d’accompagner sur le long terme près de 40000 Tunisiens opérant des projets évoluant surtout dans les micro-, petites et moyennes entreprises.

Toujours par rapport à la demande croissante sur les prêts, le DG a affirmé qu’ENDA reçoit 460 mille clients et octroie 2 mille crédits par jour dont 30 % concernent des nouveaux clients.

« Chaque mois, ENDA prête 100 millions de dinars », a-t-il dit. L’objectif de cette année c’est que 1⁄2 millions de Tunisiens deviennent des clients ENDA, selon lui.

Zmander a fait savoir que le portefeuille d’ENDA aujourd’hui est de 1100 millions de dinars et que l’objectif est d’atteindre 1400 millions de dinars d’ici la fin d’année.

« Ce partenariat à hauteur de 12 milles euros (40 milles dinars environs) représente 10 % des besoins de ENDA », a-t-il indiqué.

D’après lui, les demandes sur les crédits sont en croissance continue d’autant plus que la classe moyenne n’a plus accès aux crédits bancaires.

Digitalisation

Côté digital, le DG a indiqué que ENDA travaille sur la transition digitale depuis 2017.

« 1400 clients ont déjà obtenu des crédits à distance », a-t-il fait savoir. Selon ses dires, le but est d’avoir plus de 50 000 clients bénéficiant de crédits à distance d’ici 2024, sans qu’ils soient dans l’obligation de se déplacer de chez eux.

ENDA a créé une application téléphonique téléchargeable sur smartphone permettant au client de déposer sa demande de crédit à distance. Le remboursement se fait, désormais, à distance via le portefeuille électronique Wallet.

« Ceci va permettre d’éviter l’encombrement surtout que ENDA reçoit 500 milles clients/ jr répartis sur ces 108 filiales… ». A-t-il souligné.

Des campagnes de sensibilisation pour le futur

Le DG a affirmé qu’ENDA organise des campagnes de sensibilisations pour les jeunes afin de les encourager à vivre l’expérience de l’entrepreneuriat.

« Nous visitons 2000 familles par jour et nous comptons 17 milles étudiants qui sont les enfants des clients de ENDA », a-t-il indiqué.

Selon lui, l’objectif est de toucher 1 million de tunisien sur les 3 ans à venir. ENDA a permis à 25 mille citoyens des catégories défavorisés, dont 80 % sont des femmes et plus de 70 % d’eux habitent dans les régions rurales, à avoir accès aux crédits et à posséder des comptes et des cartes bancaires.

ENDA n’offre pas que des crédits financiers, mais a pu élargir la gamme de ses produits pour présenter des services de paiement de factures ou d’assurances…