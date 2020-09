Ouverture de maisons de services dans ces gouvernorats

De nouvelles maisons de services ont été inaugurées en début de semaine dans les gouvernorats de Médenine, Tozeur, Bizerte et Kairouan et ce dans l’objectif de rapprocher les services du citoyen et promouvoir un service public de proximité et de qualité.

Au gouvernorat de Médenine, une maison de services est entrée en exploitation dans la délégation de Sidi Makhlouf. Elle comprend plusieurs guichets représentant sept établissements publics, à savoir la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede), la Société tunisienne d’électricité et du gaz (Steg), la Caisse nationale d’assurance-maladie (Cnam), la Caisse nationale de sécurité sociale (Cnss), la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (Cnrps), Tunisie-Télécom et le bureau d’emploi et du travail indépendant (ANETI).

Au gouvernorat de Tozeur, une maison de service a ouvert ses portes à Tamaghza avec trois guichets qui assurent certains services de la SONEDE, la CNAM et l’ANETI, a indiqué à l’agence TAP le gouverneur de Tozeur, Mohamed Aymen Bejaoui.

Selon la même source, trois autres services liés à la CNSS, de la CNRPS et Tunisie-Télécom seront lancés durant les mois prochains. Une maison de services similaire est prévue prochainement à Degache (gouvernorat de Tozeur), a annoncé le gouverneur.

Au gouvernorat de Bizerte, une maison de service a été inaugurée à El Alia. Il s’agit de la deuxième maison créée dans la région après celle de Sejnane.

Au gouvernorat de Kairouan, une maison de services a démarré ses activités à Sbikha. Elle regroupe des bureaux de 4 établissements publics, à savoir la CNSS, la CNRPS, la CNAM et l’ANETI. C’est la troisième maison de services installée dans la région, après celles de Hajeb El Ayoun et Chrarda, en attendant l’ouverture de deux de nouvelles maisons dans les délégations d’Oueslatia et Nasrallah, Selon la directrice générale des réformes et prospectives administratives à la présidence du gouvernement, Olfa Souli Ouertani.