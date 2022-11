Appel à accéder à la plateforme e-cnam pour bénéficier des différents services proposés

La caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) a appelé ses affiliés à accéder à la plateforme électronique e-cnam pour bénéficier des différents services proposés. L’accès à la plateforme permet d’éviter un entassement au niveau des locaux de la CNAM dans les différentes régions du pays. Le porte-parole de la CNAM Abdelaziz Sbeii, a indiqué mardi dans une déclaration à la TAP que les locaux de la CNAM enregistrent une importante affluence dépassant les 6 millions personnes par an. Une telle situation, a-t-il expliqué engendre un entassement dans les locaux. La plateforme, a-t-il rappelé, offre différents services aussi bien au profit des assurés sociaux que les prestataires des services. La plateforme, lancée fin octobre 2021 et entrée en vigueur en mars 2022, permet aux affiliés de suivre notamment les différentes étapes du dossier médical, le dépôt des documents, le changement de régime de soins. La plateforme permet aussi aux prestataires de services notamment le transfert électronique des factures et le suivi des registres des malades.

