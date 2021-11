Ouverture des souscriptions au fonds des catastrophes naturelles dans les domaines de la céréaliculture et des légumineuses

La souscription au fonds des catastrophes naturelles dans le secteur de la céréaliculture et des légumineuses pour la saison agricole 2021/2022 a débuté le 15 novembre et se poursuivra jusqu’à fin décembre 2021, a annoncé lundi la caisse Tunisienne de l’assurance Mutuelle Agricole (CTAMA)

L’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) a appelé dans un communiqué publié sur sa page officielle facebook, les agriculteurs à contacter le bureau de l’assurance (CTAMA) le plus proche ou contacter le numéro vert 80102450 pour obtenir plus d’informations.

Le Fonds de compensation des sinistres agricoles dus aux catastrophes naturelles qui est officiellement opérationnel, se base sur les deux conventions signées avec les ministères de l’Agriculture et des Finances pour assurer les services d’assurance.

Selon ladite convention, la Caisse d’Assurance CTAMA, se charge de la gestion du fonds qui couvre les activités des cultures irriguées et les cultures à sec, l’élevage et les productions agricoles et de la pêche.

les revenus du fonds proviennent du budget de l’Etat à travers une subvention de l’ordre de 30 MD par an, avec des frais solidaires de 1% sur les produits agricoles et des contributions des adhérents de la caisse à hauteur de 2,5% du montant des dépenses de la production ou de la valeur du produit déclaré.

Il convient de rappeler que l’ex-ministre de l’Agriculture Samir Taîeb avait annoncé dans une déclaration le 28 octobre 2019, que la valeur globale des sinistres dus aux catastrophes naturelles surtout non-assurés a atteint au cours des huit dernières années près de 345 MD.

La caisse de l’assurance agricole est proche des agriculteurs à travers 140 bureaux d’assurances, sans oublier le numéro vert qui sera mis à leur disposition pour s’informer sur la méthode de compensation en cas de catastrophe.