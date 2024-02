Innovante, Ctama honore les jeunes pousses et soutient leurs projets

Davantage que du mécénat, la compagnie d’assurances Ctama semble privilégier dans ses approches sociales la dimension technologique des projets qu’elle, cultive la vocation de soutenir . Témoin le programme d’appui « Projet Ctama 100 000 dinars » pour les jeunes entrepreneurs, que la compagnie cherche à aider dans le lancement et le développement des projets qui sont les leurs dans divers domaines tels que l’agriculture, les services, les médias, et le commerce.

C’est dans ce cadre que dans la soirée du mercredi 21 février 2024 , une cérémonie s’est tenue au Théâtre Municipal de Tunis, au cours de laquelle 11 jeunes hommes et femmes couronnés se sont vus remettre leurs prix, représentés en financements, allant de 8 à 10 mille dinars.

La cérémonie s’est déroulée en présence du président directeur général de Ctama, Lamjad Boukhris, et de Abderraouf Laajimi, chef de cabinet du ministère de l’Agriculture et des Ressources hydrauliques, ainsi que de l’artiste Lotfi Bouchnak et d’un certain nombre de professionnels des médias et de cadres de l’institution.

Responsabilité sociale et économique

Selon ce que le PDG des assurances Ctama a confirmé dans une déclaration à African Manager, son entreprises s’est engagée au cours des dernières années sur la voie de la responsabilité sociale en contribuant à la réforme et à la restauration des établissements d’enseignement, en encourageant la lecture, en fournissant une assistance aux hôpitaux publics, ainsi qu’à des campagnes de sensibilisation dans le domaine de la prévention des accidents de la route, en organisant des événements festifs et autres manifestations du même ordre.

Cette année, Ctama a choisi de renforcer son rôle dans le domaine économique en soutenant des projets de jeunes qui n’ont pas réussi à obtenir de financement pour lancer ou développer leurs projets.

250 projets ont, en effet, participé au projet « Ctama 100 millions » pour financer des projets économiques pour les jeunes ; 11 projets ont été sélectionnés, dont 6 projets agricoles, la plupart pour les jeunes diplômés supérieurs, des projets innovants qui méritent d’être soutenus.

D’autre part, Boukhris a souligné que ces projets ont été étudiés par un comité composé de membres représentant l’Agence de promotion des investissements agricoles, l’Agence pour l’industrie et linnovation, la Banque des entreprises, ainsi qu’un représentant des assurances Ctama, notant que le financement des projets lauréats se fera sous la forme d’acquisitions d’équipements selon les besoins de chaque projet.

Boukhris a souligné que les Assurances Ctama croient à la volonté des jeunes de créer des projets, soulignant à cet effet que Ctama s’efforce donc de partager leurs rêves et de les pousser à les réaliser, soulignant que la deuxième édition du programme de soutien aux institutions économiques des jeunes verra une augmentation de la valeur du financement.

Dans le cadre de la prise de conscience de l’importance de l’assurance par la Fondation, « Ctama » a fourni aux promoteursdes projets lauréats des contrats d’assurance et des livrets d’épargne d’une valeur « symbolique » de 100 dinars pour les inciter à s’assurer et à épargner.

Ctama, pionnière dans le soutien et l’accompagnement des projets agricoles

En outre, dans un clip vidéo diffusé lors de la cérémonie, les employés des assurances Ctama ont estimé que leur compagnie a réussi à surmonter les difficultés auxquelles elle a été confrontée, en conjonction avec la situation économique difficile au cours de la dernière décennie, grâce au travail, à la bonne gestion et à l’investissement de leur direction dans les compétences de l’institution, affirmant qu’aujourd’hui, elle est passée à une autre étape pour aider les jeunes à lancer leurs projets.

Pour sa part, le chef de cabinet du ministère de l’Agriculture et des Ressources hydrauliques, Abderraouf Laajimi, a déclaré que « Ctama » est pionnière dans l’appui et l’accompagnement des projets agricoles. Il a souligné que son ministère soutient également l’initiative présentée par les assurances Ctama.

Les propriétaires des projets lauréats ont également exprimé leurs remerciements à la compagnie d’assurances, qui leur a ouvert les portes pour réussir et entrer dans le monde de l’investissement et de la mise en place de projets.

Voici la liste des lauréats et leurs projets :

-Ibtissem Krab / Médenine : Pisciculture d’eau douce : un prix de 10 000 dinars.

-Helmi Abed / Manouba : Valorisation de l’entomoculture (levage d’insectes) pour le détournement des déchets : un prix de 8.000 dinars

-Marouane Kadachi / Sidi Bouzid : L’élevage de mouches noires pour produire des protéines à partir de déchets organiques : un prix de 10 000 dinars.

-Sana Kiouh / Tataouine : Impression numérique / prix de 8 mille dinars.

-Karim Tarifi / Ben Arous : Conception d’une machine pour la production de « BlackPlater » distincte pour la construction.

Kais Labidi /Kef : Irrigation: prix de 10 000 dinars.

-Kholoud Mahmoudi et Larbi Machraoui / Kef : Fabrication de drones / 10 mille dinars.

-Fadia Zribi / Tunisie : Extraction et valorisation de l’apitoxine (venin d’abeille) / prix de 10 000 dinars.

-Iheb Lourimi / Sousse : Exploiter l’intelligence artificielle au profit des enfants / prix de 10 mille dinars.

Ibtihel Ben Haj Mbarek / Monastir : Valorisation du fruit du cactus : un prix de 10 mille dinars.