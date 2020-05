Palais de Carthage : Dîner d’Iftar en faveur des familles victimes d’actes terroristes

Un dîner d’Iftar a été offert, mardi soir, au palais de Carthage, par le président de la République Kaïs Saïed aux familles des victimes d’actes terroristes parmi les agents de la Direction générale de la sécurité présidentielle et des personnalités officielles.

Selon un communiqué de la présidence, la cérémonie a offert l’occasion de parler avec les familles des » martyrs de la nation « , de s’enquérir de leurs conditions de vie et de se remémorer leurs sacrifices pour la défense de l’intégrité du pays.

Le chef de l’Etat avait décoré, en novembre 2019, à titre posthume, les agents de la garde présidentielle, tombés en martyrs, lors de l’attaque terroriste du 24 novembre 2015, des insignes de l’Ordre pour » la loyauté et le sacrifice « , à l’occasion de la commémoration du 4e anniversaire de leur disparition.