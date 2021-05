Palestine: La Tunisie salue les efforts internationaux déployés pour arrêter les agressions israéliennes

La Tunisie salue les efforts internationaux et régionaux louables déployés pour arrêter les agressions israéliennes contre le peuple palestinien et qui ont été couronnés par l’instauration d’un cessez-le-feu.

Elle appelle à continuer à faire pression sur Israel afin de respecter et de se conformer aux résolutions onusiennes, lit-on dans un communiqué, publié dimanche, par le ministère des affaires étrangères.

De par sa position de membre non permanent au Conseil de sécurité de l’ONU, la Tunisie a contribué, aux côtés de ses partenaires, à solliciter l’appui international en vue de mettre fin aux attaques perpétrées par les forces de l’occupation en Palestine, affirmant que l’accord de cessez-le-feu est le fruit de la résistance des palestiniens et de la conjugaison des efforts diplomatiques exercés à l’échelle internationale.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur depuis vendredi 21 mai après plusieurs jours de bombardements intensifs menés par l’armée israélienne dans la bande de Gaza et qui ont fait une centaine de morts, plus de mille blessés et des dizaines de milliers de déplacés palestiniens.

Dans ce communiqué, la Tunisie réaffirme qu’il n’y aura pas de paix et de stabilité dans la région tant qu’une solution équitable à la cause palestinienne n’est pas trouvée afin de permettre au peuple palestinien de reprendre ses droits et fonder son état indépendant qui a pour capitale Al-Qods.