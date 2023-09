Participation tunisienne à la Foire Commerciale Intra-Africaine, en Egypte

« Tunisia Export Team » lancera sa première opération promotionnelle pilote via l’organisation de la participation nationale à la Foire Commerciale Intra-Africaine (IATF), qui se tiendra du 9 au 15 novembre 2023 au Centre des Expositions Internationales du Caire (Egypte). Organisé par la Banque Africaine d’Export – Import ( Afreximbank ) en collaboration avec la Commission de l’Union Africaine (UA), cet évènement économique extrêmement important, s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre de l’accord sur la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine » ZLECAF « .En fait, l’IATF se présente comme une plateforme qui permet à la communauté d’affaires du continent de se connecter aux réseaux d’affaires africains et de constituer un ralliement professionnel pour faciliter l’échange d’informations sur le commerce et l’investissement intra-africains. Ainsi, cette foire offrira aux exposants l’opportunité de nouer des relations d’affaires de qualité, de réseautage, des rencontres avec les principaux acteurs commerciaux africains…Les sociétés tunisiennes intéressées par la participation au sein du pavillon national à cette manifestation, sont appelées à confirmer leurs participations via la plateforme » E-cepex » (sur l’adresse : https://www.e-cepex.tn/c/foires-et-salons/view), au plus tard le 8 Septembre 2023.

- Publicité-