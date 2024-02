L’OTC prévoit d’importer 2000 tonnes de bananes d’Egypte, à vendre au public à 5 Dinars

L’Office Tunisien du Commerce (OTC) prévoit d’importer près de 2000 tonnes de bananes depuis l’Egypte, durant le mois de Ramadan. Il projette de les vendre au public à un prix ne dépassant pas 5 dinars, indique le directeur général de la concurrence et de la recherche économique au ministère du Commerce et du Développement des Exportations, Houssemeddine Touiti. Dans un entretien accordé à l’agence TAP concernant les préparatifs au mois de jeûne qui débutera le lundi 11 mars ou le mardi 12, Touiti a expliqué que la Tunisie a opté pour l’importation de ce produit d’Egypte dans le cadre d’une approche de diversification de l’offre des fruits pendant le mois de saint. Il a ajouté que le marché tunisien serait naturellement approvisionné de divers fruits, dont les agrumes, dont la production est estimée, cette saison, à 365 mille tonnes.

Selon les données de l’Institut national de la consommation (INC), les Tunisiens consomment 15 à 20% de plus pendant le mois de Ramadan, que le reste de l’année.

Touiti a rassuré, par ailleurs, que les produits agricoles seront disponibles en quantités importantes au cours du mois saint, en particulier les légumes à feuilles, les pommes de terre, les piments, les tomates et les oignons. Les prix des légumes seront en baisse par rapport aux années précédentes et les marchés seront approvisionnés d’une manière régulière compte tenu de la disponibilité des quantités de production de saison et des stocks régulateurs, d’après le responsable. Il s’agit entre autres, des pommes de terres, dont les besoins à la consommation sont estimées, au mois de Ramadan, à 25 mille tonnes, les tomates (13 mille tonnes), les piments (14 mille tonnes) et l’oignon (11 mille tonnes).