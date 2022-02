« Pas de retour à l’avant 25 juillet », affirme le porte-parole de l’UGTT

Le secrétaire général adjoint et porte-parole officiel de l’UGTT Sami Tahri a déclaré, à l’ouverture du 25ème congrès de la Centrale syndicale à Sfax, que ces assises représentent une opportunité pour définir les politiques à venir de l’Union, notamment à la lumière de la conjoncture délicate que traverse le pays.

- Publicité-

Cité par Mosaïque Fm, il a ajouté que la congrès répondra à de nombreuses questions et définira les axes futurs autour desquels l’Organisation ouvrière articulera son action pour sauver le pays.

Sami Tahri a affirmé tous les congressistes s’accordent unanimement sur le fait qu’il n’y aura pas de retour à l’avant 25 juillet » et qu’ils conviennent en chœur de la nécessité de faire évoluer le processus du 25 juillet vers une vraie voie, à condition de ne pas aller vers le pouvoir personnel et de ne pas retourner à la tyrannie et à la période noire de la dernière décennie.