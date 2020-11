Pays-Bas: Accord de coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a reçu mardi l’ambassadrice des Pays-Bas en Algérie, Mme Janna van der Velde, avec laquelle il a convenu d’encourager la coopération entre les universités des deux pays dans plusieurs domaines de formation et de la recherche, rapporte APS.

- Publicité-

Les deux parties ont procédé à l’évaluation des relations de coopération entre les deux pays en matière d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, convenant de promouvoir et de soutenir la coopération avec les universités hollandaises qui pourraient être des partenaires importants dans plusieurs domaines de formation et de la recherche, a précisé un communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur, ajoutant qu’un accord cadre devra être signé dans ce sens.

Cet accord permettra de « faciliter le contact entre les enseignants chercheurs des deux pays, d’élargir la coopération bilatérale par la signature d’accord et de programmes de jumelage et de partenariat entre les universités des deux pays à travers les programmes de l’Union européenne, tout en échangeant les visites pour mieux connaitre les atouts dont disposent les universités algériennes et hollandaises », a ajouté la même source.

« Lors de cette rencontre, les deux parties ont évalué les relations bilatérales en la matière, estimant qu’elles demeurent en deçà des attentes vue les capacités scientifiques, académique, matérielles et humaines des universités des deux pays, susceptible de donner lieu à des relations fructueuses », a ajouté le communiqué.