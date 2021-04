Pêche du thon rouge: L’UTAP appelle à refaire le tirage au sort

L’UTAP a appelé, vendredi, le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche à refaire rapidement, le tirage au sort pour sélectionner des nouvelles embarcations, en vue de leur accorder des permis de pêche du thon rouge.

- Publicité-

Il s’agit de remplacer les permis, dont les bénéficiaires n’ont pas honoré leurs engagements financiers, envers leurs partenaires dans le cadre du même groupe bénéficiaire et ce malgré les multiples appels qui leur ont été adressés par l’organisation.

Ces propriétaires ont refusé d’obtempérer, malgré le délai qui leur a été donné pour régulariser leurs situations, jusqu’au 31 mars 2021, a précisé l’UTAP, dénonçant « des interventions irresponsables » menées dans ce domaine, par certains députés de l’ARP, « sans maitriser le dossier ou le contenu de la convention » conclue entre l’UTAP et le ministère de tutelle en la matière.

Cette convention prévoit la distribution de 20 nouveaux permis pour la pêche thon rouge sur 3 ans (2018, 2019 et 2020), dans les différents gouvernorats, suite à l’augmentation du quota national de pêche de thon rouge par la Commission internationale de la protection des thonidés dans l’Océan Atlantique.



L’UTAP appelle également, à trouver une nouvelle formule pour séparer le quota accordé aux propriétaires des embarcations ayant obtenu des autorisations principales et celui des embarcations partenaires, et de favoriser la liberté de commercialiser ces autorisations à travers des coopératives regroupant tous les marins-pêcheurs concernés.

Elle rappelle que dans le souci d’élargir le nombre des bénéficiaires des permis de pêche de thon rouge, l’organisation agricole a tenu à faire associer des embarcations partenaires à chaque bateau ayant obtenu un permis principal, de manière à augmenter le nombre total des bénéficiaires à plus de 100 bateaux.

Selon l’organisation, le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche est appelé à agir rapidement, par rapport à ses appels, d’autant plus que les services concernés doivent remettre rapidement, la stratégie de pêche à la Commission internationale de la protection des thonidés dans l’Océan Atlantique.

En 2017, le quota de la Tunisie en thon rouge dans le bassin méditerranéen a atteint 1 791 tonnes. Un quota supplémentaire de 121 tonnes lui a été octroyé pour les années 2019 (56 tonnes) et 2020 (65 tonnes).

Il y a lieu de noter que les permis de pêche de thon rouge ne sont accordés qu’aux embarcations utilisant les filets en cercle et dont la longueur atteint 18 mètres au minimum.