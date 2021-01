Pêche: La Tunisie lance un système de surveillance par satellite

Le ministère tunisien de l’Agriculture, des ressources en eau et de la pêche a annoncé la mise en service d’un système de surveillance par satellite des bateaux de pêche de plus de 15 mètres, qui sera installé sur 874 bateaux (8,72% de la flotte). Ce système s’appuie sur trois composantes complémentaires, soit un système informatique central au sein du ministère, 50 salles de contrôle centrales et locales et des terminaux assurant la transmission des données concernant la localisation et l’activité des bateaux, garantissant la confidentialité. Les producteurs d’équipements marins seront libres de choisir les terminaux adéquats dans le respect des règles de concurrence.

Le ministère a également annoncé des avantages fiscaux et financiers pour réduire les coûts d’exploitation de ces terminaux, par exemple une réduction de 5 % sur le coût des hydrocarbures pour couvrir les frais d’exploitation et la maintenance annuelle pour ceux des régions centrales et méridionales, où les sites sont éloignés des ports. L’importance de ce système de surveillance a également été soulignée dans l’optimisation de la sécurité des pêcheurs et des navires et dans la lutte contre la pêche illégale qui menace l’écosystème et la durabilité du secteur.

Ce système fournira également une base de données pour les programmes de recherche scientifique sur la surveillance de l’exploitation des sites de pêche et contribuera à réduire le coût de la surveillance navale, à lutter contre la pêche illégale et à protéger les petits pêcheurs des pertes économiques qui en découlent. Le ministère a également annoncé qu’il travaille à la création d’un système informatique dédié à la pêche et à l’aquaculture maritimes afin de garantir de meilleurs services aux pêcheurs et aux producteurs d’équipements et de rationaliser les ressources humaines et financières