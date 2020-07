Pétrole : Les cours du Brent et WTI en hausse

Le cours du baril de Brent, pétrole de référence pour le Sahara Blend algérien, s’établissait ce mercredi matin aux environs de 42,5 dollars, en hausse de plus de 2% par rapport à son prix de clôture la veille.

Le baril de pétrole WTI américain s’établissait quant à lui à 40,5 dollars ce mercredi matin, également en hausse de plus de 2%.

Les cours du pétrole ont augmenté sur la base d’une amélioration de l’activité industrielle des usines chinoises ainsi qu’un rétrécissement des stocks de brut aux Etats-Unis, deux indicateurs d’une reprise de l’activité économique mondiale et d’une hausse de la demande en énergie, malgré la recrudescence des contaminations au coronavirus à travers le monde.

Les stocks de bruts et d’essence américains ont en effet diminué plus que prévu durant la semaine dernière, tandis que les stocks de distillats ont augmenté, ont indiqué ce mardi les données publiées par l’American Petroleum Institute, regroupant les industriels américains du gaz et du pétrole. Les données d’inventaire officielles de l’Agence d’information sur l’énergie (EIA) devraient confirmer cette tendance ce mercredi.

Le regain d’optimisme sur les cours de pétrole a également été soutenu par les signaux envoyés depuis la Chine, où les usines reprennent doucement leur cadence en juin après que le gouvernement chinois ait levé les mesures de confinement. L’indice des directeurs d’achat chinois (Indice PMI) a en effet augmenté à 51,2 le mois dernier, contre 50,7 au mois de mai.