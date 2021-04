Pétrole: Nostra Terra annonce une expansion future de ses activités en Tunisie

La compagnie d’exploration et de production de pétrole et de gaz, Nostra Terra, a annoncé des progrès dans l’expansion stratégique prévue de son portefeuille en Tunisie.

Des négociations exclusives et des préparatifs ont eu lieu pour un grand bloc avec des découvertes existantes, offrant à la fois des activités d’exploration et d’évaluation, et de nouvelles entités ont été organisées en prévision d’une telle expansion, précise le site Oil review Africa.

La conclusion de la transaction initiale n’est pas certaine, mais Nostra Terra détient ‘exclusivité, a négocié les conditions et attend l’approbation finale. D’autres mises à jour seront faites en temps voulu.

Matt Lofgran, PDG de Nostra Terra, a déclaré : » Notre objectif principal a été de mettre en place d’abord une base d’actifs à production régulière où le flux de trésorerie couvre les frais généraux et peut être réinvesti dans la croissance. Nous savons que les investisseurs aiment voir des actifs qui ont un grand potentiel de hausse afin de pouvoir offrir une valeur substantielle. Nous avons dit que nous prévoyions d’ajouter cet aspect au portefeuille une fois que nous aurions atteint un cash-flow positif. »

« En prévision de la situation actuelle, nous avons commencé à travailler sur certaines opportunités au printemps 2020, lorsque les prix des matières premières étaient bas, causés par la pandémie de COVID, créant ainsi une excellente opportunité d’investir. Nous tirons parti de la vaste expérience et du réseau du conseil d’administration, et nous sommes impatients d’ajouter un actif dynamique au portefeuille, sans besoin de financement externe à court terme, et capable d’avoir un impact très positif », a-t-il encore dit.