Pétrole : Panoro va forer son 1er puits sur le permis Sfax

La compagnie pétrolière Panoro Energy a annoncé aller de l’avant dans les préparatifs pour le forage de son premier puits sur le permis d’exploration offshore de Sfax en Tunisie.

Le puits SMW-1 testera le gisement de Salloum-Ouest dans un bloc de faille à l’ouest et en amont du champ pétrolifère de Salloum, découvert et testé par British Gas en 1991.

Panoro a signé un contrat pour la plate-forme O6 avec la société de forage publique CTF, et a également attribué des contrats pour les opérations de pieux et les travaux de génie civil sur le site du puits, bien que ceux-ci aient été retardés dans l’attente de l’approbation ministérielle.