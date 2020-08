Pétrole : Serinus Energy en territoire positif

Les actions de la compagnie pétrolière Serinus Energy sont passées en territoire positif dans les transactions de vendredi matin, après que les résultats intermédiaires du groupe axé sur la Tunisie et la Roumanie ont signé une hausse de 267% en termes de volumes.

La production s’est élevée en moyenne à 2 495 barils équivalent pétrole par jour (bepd) au cours du semestre clos le 30 juin 2020, contre 680 barils pour la période correspondante de 2019.

Le taux de sortie était de 2 514 boepd à la fin du mois de juin, dont 1 931 barils provenant des actifs en Roumanie et le reste produit en Tunisie.

La compagnie a assuré qu’elle continuait à fonctionner de manière sûre et efficace pendant la crise du coronavirus, bien qu’un programme d’acquisition de données sismiques 3D initialement prévu pour le premier semestre ait été reporté.

Serinus a déclaré un revenu brut de 13,3 millions de dollars US pour la période de six mois, et 12,4 millions de dollars US nets de redevances, contre 6,4 millions de dollars US l’année précédente. Les recettes se sont élevées à 9,9 millions de dollars US pour la Roumanie et à 3,4 millions de dollars US pour la Tunisie.

Les fonds d’exploitation, quant à eux, se sont élevés à 4,3 millions de dollars US, contre 1,4 million de dollars US. La société a enregistré un prix du pétrole brut de 31,96 dollars US par baril et un prix du gaz naturel de 4,74 dollars US par millier de pieds cubes.

Les dépenses d’investissement se sont élevées à 3,1 millions de dollars US pour les six mois. L’entreprise a noté que tous les futurs plans d’investissement ont été reportés en raison de l’incertitude persistante autour de COVID-19, et que les capitaux ne seront engagés que pour assurer l’exploitation sûre et continue des installations de production.

Les actions Serinus ont augmenté de 4,35% dans les premiers échanges de vendredi pour se négocier à 6 pence chacune.