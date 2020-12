Pétrole : Serinus partie pour une «année 2021 très chargée»

La compagnie pétrolière Serinus Energy vient de livrer une mise à jour de ses opérations en Tunisie et en Roumanie rendant compte de l’avancement des différents programmes de travail de la société sur ses actifs dans ces deux pays.

Daniel Slater, analyste chez Arden Partners, a constaté que « tous les programmes de travail progressent »Il s’agit notamment des travaux de reconditionnement de puits en cours en Tunisie, du forage de production sur Moftinu en Roumanie, qui doit commencer en janvier, et de la planification du forage d’exploration à Sancrai en Roumanie et de l’installation des ESP sur Sabria en Tunisie à l’horizon 2021. Tous ces éléments visent à soutenir et à accroître la production et les flux de trésorerie des entreprises.

L’analyste attend des programmes de travail de Serinus qu’ils soutiennent la production et créent une croissance globale à l’avenir, en entraînant des flux de trésorerie plus élevés qui pourront ensuite être redéployés dans d’autres programmes de travail d’actifs.

Interrogé sur son avis concernant l’entreprise en tant qu’investissement , il a indiqué que Serinus Energy « est bien placée pour générer un flux d’informations régulier à partir de son programme de travail, lequel devrait entraîner une croissance de la production et du cash-flow à l’avenir. Le faible profil des coûts onshore permet de protéger les marges et d’augmenter les rendements, et le bilan est maintenant transformé grâce à la récente augmentation de capital et au remboursement intégral de la dette ». L’entreprise devrait connaître une année 2021 très chargée, a assuré l’analyste.