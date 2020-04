Pétrole : Zenith acquiert une participation directe dans le gisement « très productif » de Sidi El Kilani

Zenith Energy , la compagnie internationale de production de pétrole et de gaz cotée en bourse, basée au Canada, a annoncé que sa nouvelle filiale à part entière Zenith Energy Netherlands a signé un accord de vente et d’achat conditionnel (“SPA”) avec KUFPEC (Tunisia) Limited (“Vendeur”), une filiale à 100% de la Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company une filiale de la compagnie pétrolière nationale de l’État du Koweït, pour l’acquisition d’une participation directe dans, entre autres, le permis de Kairouan Nord et la concession de Sidi El Kilani (l'”acquisition tunisienne”), qui contient le gisement pétrolier de Sidi El Kilani (“SLK”).

Le vendeur détient une participation indivise de 22,5 % dans l’Acquisition tunisienne, ainsi que 25 actions de classe B de la Compagnie Tuniso-Koweito-Chinoise de Pétrole (CTKCP), l’opérateur, représentant 22,5 % du capital social émis de la société.

Les partenaires de Zenith dans l’acquisition tunisienne comprendront la compagnie pétrolière nationale de Tunisie, l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ETAP) avec une participation de 55 % et la CNPC, China National Petroleum Corporation, avec une participation de 22,5 %.

Le vendeur s’est engagé à vendre, céder et transférer à Zenith Netherlands l’acquisition tunisienne selon les termes et conditions définis dans le SPA. La contrepartie payable par Zenith Netherlands dans le cadre du SPA est de 500 000 dollars US.

La réalisation de l’acquisition tunisienne est subordonnée à l’approbation du Comité Consultatif des Hydrocarbures de la République Tunisienne en ce qui concerne le transfert du droit, du titre et de l’intérêt du vendeur dans et au titre de la concession SLK à Zenith Netherlands.

SLK couvre une superficie de 204 kilomètres carrés, située à terre, dans le bassin pélagien, à l’est de la Tunisie. Il est l’un des champs les plus productifs de la Tunisie onshore et produit actuellement, flux naturel, à un taux d’environ 700 bopd. Il génère des revenus annuels bruts d’environ 15 millions de dollars US.

Les installations de SLK comprennent une usine permanente de séparation du gaz et du pétrole (GOSP) et un pipeline de 125 km x 8″ de diamètre, d’une capacité de 22 000 bpj, allant du champ au terminal de La Skhira.

Le PDG de Zenith Andrea Cattaneo, s’est félicité que Sidi El Kilani, un gisement très productif, ait a constamment dépassé les prévisions de production les plus optimistes depuis le début de la production commerciale en 1993. Le management de la compagnie considère la Tunisie comme une juridiction sûre et démocratique avec un historique bien établi d’activités de production de pétrole et de gaz réussies pour de petites sociétés indépendantes telles que Zenith.

« Notre perspective stratégique est que les prix du pétrole vont progressivement se raffermir en fonction d’une reprise graduelle de l’activité financière et industrielle mondiale après l’atténuation progressive de la pandémie dévastatrice de COVID-19 », a-t-il dit, estimant que lecontexte actuel de faiblesse des prix du pétrole offre une opportunité sans précédent aux entreprises qui souhaitent se développer de manière anticyclique en s’assurant d’importants actifs de production de pétrole et de gaz générant des revenus à des conditions avantageuses.