Pétrole : Zenith en quête d’un investissement de 2 millions$ auprès d’un consortium arabe

La compagnie pétrolière Zenith Energy a annoncé qu’elle avait prolongé la durée de la lettre d’intention non contraignante signée avec un consortium arabe d’investisseurs institutionnels stratégiques axés sur les possibilités de développement de l’Afrique, aux fins d’ un investissement de 2 millions de dollars dans le capital social de Zenith pour une période de 90 jours (l’investissement stratégique). À titre de référence, la lettre d’intention a été annoncée au marché pour la première fois le 31 mars 2020.

Selon les termes de la lettre d’intention qui restent inchangés, l’investissement stratégique est évalué à 2,5 pence par action ordinaire de Zenith (ce qui équivaut à environ 0,30 couronne norvégienne).

L’investissement stratégique est conditionnel et soumis à un certain nombre de conditions, notamment la réalisation de l’acquisition tunisienne annoncée publiquement (actuellement en attente de l’approbation réglementaire finale comme annoncé publiquement), ainsi que l’acquisition de deux licences de production pétrolière en cours de négociation avec une autorité pétrolière nationale en Afrique de l’Ouest (comme annoncé au marché le 12 mars 2020).

En outre, l’investissement stratégique est également conditionné à la nomination d’un directeur proposé par les investisseurs au conseil d’administration de Zenith. Une fois les acquisitions susmentionnées réalisées, il est prévu que Zenith aura une production quotidienne cumulée de plus de 1 500 barils de pétrole par jour pour l’ensemble de son portefeuille d’actifs.