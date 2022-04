Peu de nuages et des températures entre 21° et 27°

Le temps, ce samedi, est peu nuageux à partiellement couvert au Nord, au Centre et au Sud. Retour du vent qui sera de secteur ouest. Il sera relativement fort près des côtes du Nord à faible et modéré dans le reste des régions.

Mer agitée à très agitée dans le Nord. Elle sera peu agitée près du reste des autres régions côtières.

Températures maximales entre 21°c et 27°c au Nord, au Centre et dans les régions touristiques du Sud. Elles atteindront 19°c dans les hauteurs et seront comprises entre 26°c et 31°c dans le reste des régions.