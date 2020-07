Plan de relance : Les dirigeants européens cherchent un compromis

De «nouvelles propositions» sur le plan de relance sont attendues samedi, au deuxième jour du sommet de l’UE, pour tenter de convaincre les frugaux, Autriche et Pays-Bas en tête, et avancer vers un accord entre les 27, selon une source européenne. Le président du Conseil européen, Charles Michel, va «tester ce matin de nouvelles propositions», d’abord avec des petits groupes de pays, puis devant les 27, a expliqué une source européenne au deuxième jour de ce sommet.

Le montant du plan, la répartition entre subventions et prêts, ainsi que les conditions pour bénéficier de l’argent sont au cœur des désaccords. La première journée, vendredi, s’est achevée dans une certaine tension, en raison de la position jugée trop dure des Pays-Bas sur le contrôle des fonds qui pourraient être distribués et plus globalement des réticences des trois autres «frugaux» – Autriche, Suède, Danemark – sur ce plan de relance.