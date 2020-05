ITES : le numérique pour accompagner le confinement ciblé et relancer l’économie

L’Institut Tunisien des études stratégiques (ITES) a recommandé, pour réussir le déconfinement, la mise en œuvre d’une plateforme intégrée pour la surveillance numérique et le suivi de la pandémie, le recours à la télémédecine et au monotoring à distance pour soutenir les systèmes de santé, la mise en place d’une stratégie nationale de télétravail.

Ces outils permettront à la Tunisie, d’après une l’étude de l’ITES « Le numérique pour accompagner le confinement ciblé et préparer la relance économique », rendue publique, vendredi, de rattraper le retard accumulé dans le domaine du numérique en mettant à profit tout son potentiel.

Autres recommandations de l’ITES, dans ce domaine, l’impulsion du développement des services en ligne, et la généralisation de l’utilisation de l’identifiant unique pour toutes les administrations, l’équipement de tout tunisien d’un certificat électronique, le développement des services administratifs en ligne, l’accélération de la mise en pratique du paiement mobile et l’application obligatoire de la facture électronique.

Les transports publics et privés devraient être numérisés pour limiter le risque de contamination, selon l’étude de l’ITES qui plaide en faveur d’une nouvelle stratégie et appelle à « penser en rupture, innover et s’affranchir des pesanteurs du passé et des modes de fonctionnement habituels ».

« Il sera essentiel d’exploiter de manière optimale la technologie numérique et de davantage développer les institutions et les entreprises relevant de l’économie numérique afin de continuer à toucher et à dialoguer avec les citoyens et les clients », lit-on dans l’étude.

L’Institut rappelle, à cet effet, que les pays qui ont le mieux contenu le COVID-19, à l’instar de la Corée du Sud, Taïwan et Singapour, ne partagent pas tous le même système politique ou de gouvernance.

Ils ont néanmoins tous un déterminant commun. Tous ont maîtrisé la pandémie en s’appuyant sur les technologies numériques, parfois au détriment des droits individuels et au respect de la vie privée.

« Les pays qui ont réussi à contenir cette pandémie ont utilisé la surveillance numérique afin d’identifier les patients atteints, trier les malades des personnes en bonne santé, limiter la propagation du virus et reprendre soigneusement certaines activités sociales et économiques ».