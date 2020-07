Plan de relance : L’UE « toute proche » d’une solution

Les chefs d’Etat européens vont tenter, lundi après-midi, de finaliser un accord après avoir été plusieurs fois été au bord de la rupture. Face à l’ampleur de la récession historique qui s’est abattue sur le monde avec la pandémie due au coronavirus, aucun d’eux n’a osé prendre la responsabilité de siffler la fin des réjouissances, même quand elles ont viré au pugilat. Les chefs d’Etat et de gouvernement européens, réunis à Bruxelles depuis vendredi 17 juillet, ont donc continué à négocier, encore et encore, pour tenter de trouver un accord sur un plan de relance.

Ce lundi matin, les Vingt-Sept étaient « tout près d’une solution », selon plusieurs témoignages. Ils se sont séparés pour prendre un peu de repos, et faire tourner leurs ordinateurs, avant de se retrouver en milieu d’après midi. « De difficiles négociations viennent de s’achever et nous pouvons être très satisfaits du résultat d’aujourd’hui. Nous continuerons cet après-midi », a déclaré le chancelier autrichien Sebastian Kurz, lundi matin.

A moins de nouveaux rebondissements et d’ultimes marchandages, les Vingt-Sept seraient prêts à s’entendre sur les contours de leur plan de relance : 390 milliards d’euros de subventions, un peu moins de prêts, sur une enveloppe comprise entre 700 et 750 milliards d’euros.