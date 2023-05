Plastalliance  forme «sur mesure» et embauche  pour des CDI en France

Lors du 38ème sommet de la Francophonie qui s’est tenu à Djerba en novembre 2022, le Syndicat patronal français de la plasturgie et des composites PLASTALLIANCE, représenté par son Secrétaire général Joseph Tayefeh, avait alerté sur les difficultés chroniques de recrutement que subit depuis quelques années l’industrie plastique française.

Car les entreprises françaises du secteur sont parfois contraintes de refuser des commandes en l’absence de personnel qualifié pour pouvoir y répondre, et entre 15 000 et 20 000 emplois seront à pourvoir dans les 5 prochaines années : Les nombreux départs à la retraite de salariés français, ainsi que l’augmentation croissante de la demande de produits en plastique nécessitent une réaction rapide de l’industrie au risque de perdre en compétitivité et in fine en souveraineté.

Il est un fait que l’industrie du plastique est l’un des rares secteurs où les prévisions de croissance sont, au niveau mondial, de l’ordre de +100% d’ici 2040 et + 200% d’ici 2060. C’est ainsi que sous le haut patronage de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Tunis, et en collaboration étroite avec la société MEETER, représentée par Hajer Rezgui, spécialiste du recrutement dans les métiers en tension en France, de la société PLAST’N BIO, et du centre de formation WIKI ACADEMY, qu’une mission franco-tunisienne est organisée les 30 et 31 mai 2023 avec la signature, le 1er juin 2023, d’une convention-cadre.

Lors de cet évènement, une délégation d’industriels de la plasturgie française conduite par Plastalliance sera présente pour engager en face à face des entretiens de recrutements de candidats qualifiés et présélectionnés par la société Meeter en vue d’un CDI en France.

Une quarantaine de jeunes dûment formés

Dans une déclaration à African Manager, Joseph Tayefeh a indiqué que l’évènement, tenu sur 3 jours, aura pour but, la première journée, de former « sur mesure » une vingtaine de jeunes diplômés, qui seront directement intégrés dans des formations de deux mois dans des institutions et entreprises économiques en France pour être détachés ultérieurement.

La deuxième journée sera consacrée à une autre vingtaine de jeunes, détenant déjà une certaine expérience dans le domaine de la plasturgie, dans l’espoir de décrocher un contrat CDI en France dans un avenir proche.

Tayefeh avait auparavant déclaré que les principales difficultés rencontrées par les chômeurs en Tunisie résident dans le manque d’informations concernant les opportunités d’emploi ainsi que les domaines des formations professionnelles, ce qui les pousse à émigrer illégalement. Aussi s’avère-t-il nécessaire de les initier à des professions qui correspondent à leurs qualifications.

Selon le responsable, des lycées professionnels français volontaires procèderont, en effet, à des échanges avec des candidats éligibles à un parcours en alternance (entreprise-école) sur le sol français (BAC PRO Plasturgie Composites, BTS Europlastiques…). Des candidats au poste de « Monteur-Régleur » en France seront intégrés au sein de la formation correspondante proposée par WIKY ACADEMY et dispensée par PLAST’N BIO afin de pouvoir répondre aux exigences françaises les plus récentes et les plus pointues pour ce type de poste et d’assurer un niveau minimum pour envisager une candidature future en CDI ou pour de l’alternance.

Par ailleurs, Tayefeh a indiqué que ce type d’évènement sera amené à être renouvelé et permettra de favoriser une immigration légale, contrôlée et organisée et de répondre aux enjeux de l’emploi en France et de l’employabilité en Tunisie.