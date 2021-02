Plintron intègre le point de vente des bureaux de poste tunisiens avec son MVNO

L’équipe de Plintron, leader mondial de solutions multinationales de bout en bout a intégré avec succès le canal de vente au détail de La Poste en assurant l’enregistrement de la carte SIM et les services de recharge pour son opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO) en Tunisie. Cela permettra de faciliter l’accès au rechargement pour les abonnés de son MVNO et de faciliter les nouveaux abonnements.

La Poste a de nombreuses agences dans toute la Tunisie et les clients pourront s’abonner et recharger facilement. Cela contribuera également à augmenter le nombre d’abonnés. La poste utilise son propre canal de point de vente dans ses magasins de détail.

Le projet visait à intégrer le canal postal de La Poste avec la plateforme Plintron MVNE pour l’enregistrement et le rechargement des cartes SIM en Tunisie. Ce projet a d’abord été mis en œuvre dans 10 points de vente test et il est maintenant disponible dans 100 points de vente à travers la Tunisie. Les points de vente où le service est disponible vont s’étendre dans un avenir proche.

Des fonctions de recharge seront également disponibles dans l’application « D17 » de La Poste et dans les distributeurs automatiques de billets dans un avenir proche.

La Tunisie est un marché des télécommunications en plein essor, avec plus de 15 millions d’abonnés à la téléphonie mobile et plus de 126,31 abonnements à la téléphonie mobile pour 100 habitants. Elle compte 3 opérateurs de réseaux mobiles et 2 MVNO sous licence. D’autres MVNO devraient demander des licences. Plintron se réjouit de soutenir de nouveaux MVNO dans l’écosystème mobile tunisien en plein essor.