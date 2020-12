Pluies abondantes sur le Grand Tunis, Bizerte, Nabeul, Sousse, Monastir, Kairouan et Sidi Bouzid

Les pluies orageuses vont se poursuivre ce dimanche, sur le nord, le centre et localement le sud. L’INM prévoit des précipitations abondantes en matinée, sur le Grand Tunis, Bizerte, Nabeul, Sousse, Monastir, Kairouan et Sidi Bouzid, avec la possibilité de chute de grêle localement.

La force des vents va s’atténuer à 40 KM/H et la mer sera généralement, agitée. Les températures maximales varieront entre 13 et 18 degrés et baisseront à 11 degrés dans les hauteurs. Au sud, le mercure atteindra 20 degrés, localement.