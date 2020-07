Pluies attendues dans les régions de l’ouest

Pluies orageuses attendues dans les régions de l’ouest et certaines régions de l’est à partir de ce jeudi après-midi, selon l’Institut National de la Métrologie.

Vents modérés. Leur vitesse atteindra 40 km/h près des côtes et du sud.

Mer agitée. La baignade demeure possible, toutefois, l’INM recommande de faire preuve de vigilance.

Légère hausse des température . Elles varieront entre 28°c et 34°c dans le nord, les régions côtières et les hauteurs et entre 35°c et 40°c dans le reste des régions.

Elles atteindront les 43°c à El Borma et Borj El Khadra et seront accompagnées de coups de sirocco.