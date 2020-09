Pluies isolées, temporairement orageuses sur le Centre et le Sud

Les perturbations météorologiques se poursuivront, au cours de cette journée, des pluies isolées, temporairement orageuses seront enregistrées sur le Centre et le Sud. Temps sera nuageux sur le Nord.

Les vents seront forts près des côtes et au sud, accompagnés de tourbillons de sables locaux. La mer sera agitée à très agitée.

Températures généralement stationnaires, les maximales évolueront entre 22 et 26 degrés dans le centre-ouest et dans le sud-est, entre 26 et 31 dans le reste des régions, et atteindront 37 degrés à El Borma et Borj El Khadhra.

A noter que de bonnes quantités de pluies ont été enregistrées, mercredi, atteignant 40 millimètres, à Haffouz et 36 millimètres à El Ala, au gouvernement de Kairouan, et 28 millimètres à Jelha, au gouvernorat de Sidi Bouzid.