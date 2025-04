Plus de 142 000 personnes déplacées à Gaza en moins d’une semaine

Depuis qu’Israël a repris ses bombardements sur la bande de Gaza le mois dernier, plus de 142 000 personnes ont été déplacées, a déclaré l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens.

« Depuis le début de la guerre à Gaza, environ 1,9 million de personnes – dont des milliers d’enfants – ont été déplacées de force à plusieurs reprises, dans un contexte de bombardements, de peur et de pertes.

« L’effondrement du cessez-le-feu a provoqué une nouvelle vague de déplacements, touchant plus de 142 000 personnes entre le 18 et le 23 mars.

