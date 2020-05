Plus de 300 000 familles ajoutées à la liste des familles nécessiteuses

-Plus de 300 000 familles ont été récemment ajoutées sur la liste des familles nécessiteuses et à revenu limité sur la base de données du ministère des affaires sociales pour bénéficier des aides sociales exceptionnelles mobilisées par le gouvernement pour faire face à la crise du coronavirus.

Dans un entretien accordé à l’agence TAP, le ministre des affaires sociales Habib Kechaou a indiqué que 200 000 familles inscrites sur ladite liste et non conformes aux critères ont été identifiées après avoir effectué des recoupements entre les différentes plateformes internes.

» Les familles nouvellement ajoutées à la liste sont le résultat de recoupements effectués entre 12 bases de données différentes de plusieurs établissements et structures gouvernementaux qui couvrent près de 1 millions de citoyens « , a-t-il expliqué.

Le ministre des affaires sociales a, dans un autre contexte, affirmé que la crise du coronavirus a accéléré la numérisation de l’administration tunisienne et l’adaptation des structures relevant du ministère au travail en ligne et à la numérisation de leurs dossiers et services en ligne. Il a, dans ce sens, rappelé la mise en ligne de la plateforme » Tunisie Solidaire » qui vise à améliorer et développer les services.