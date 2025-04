Plus de 50 pays ont contacté la Maison Blanche pour entamer des négociations commerciales, a déclaré dimanche un des principaux conseillers économiques du président américain Donald Trump, alors que les autorités américaines tentent de défendre les nouveaux tarifs douaniers radicaux qui ont déclenché des troubles dans le monde entier.

Lors d’une interview accordée à l’émission « This Week » de la chaîne ABC News, le directeur du Conseil économique national des États-Unis, Kevin Hassett, a nié que les droits de douane faisaient partie d’une stratégie de Trump visant à faire chuter les marchés financiers afin de pousser la Réserve fédérale américaine à réduire les taux d’intérêt.

Il a déclaré qu’il n’y aurait pas de « coercition politique » sur la banque centrale. Dans un message publié sur Truth Social vendredi, Trump a partagé une vidéo suggérant que ses tarifs douaniers visaient à faire chuter le marché boursier dans le but de forcer la baisse des taux d’intérêt.

Dans une autre interview accordée à l’émission Meet the Press de la chaîne NBC News, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a minimisé la chute des marchés boursiers et a déclaré qu’il n’y avait « aucune raison » d’anticiper une récession en raison des droits de douane.

Trump a secoué les économies du monde entier après avoir annoncé mercredi de vastes tarifs douaniers sur les importations américaines, déclenchant des mesures de rétorsion de la part de la Chine et faisant craindre une guerre commerciale et une récession à l’échelle mondiale.

Dans les talk-shows du dimanche matin, les hauts responsables de Trump ont tenté de présenter les droits de douane comme un repositionnement judicieux des États-Unis dans l’ordre commercial mondial et les perturbations économiques comme des retombées à court terme.

Les actions américaines ont chuté d’environ 10 % au cours des deux jours qui ont suivi l’annonce par . Trump d’un nouveau régime tarifaire mondial plus agressif que ne l’avaient anticipé les analystes et les investisseurs.

