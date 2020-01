Plus de 60 mille infractions économiques enregistrées en 2019

Plus de 60 mille infractions économiques ont été enregistrées durant l’année 2019, aboutissant à 550 décisions de fermeture de locaux commerciaux, selon des données de la Direction générale de la concurrence et des enquêtes économiques, relevant du ministère du Commerce.

En 2018, ladite direction, regroupant environ 600 agents exerçant dans les différentes régions du pays, a enregistré 41 mille infractions et décidé de fermer 320 locaux commerciaux.

D’après la même source, le nombre de visites d’inspection mené est passé de 353 mille en 2018 à 492 mille en 2019.

Les infractions ont concerné essentiellement des dépassements liés à la transparence (24 674), la contrebande (17 420 ), la spéculation (13 mille) et l’usage des produits subventionnés à des fins illégales (2 357).

Sur un autre registre, le système de contrôle économique est parvenu à saisir plus de 2,5 mille tonnes de produits agricoles, 1 million d’œufs, 1 million de litres d’huile végétale commercialisée illégalement, 1 mille tonne de sucre subventionné et 7,2 mille tonnes de dérivés de céréales subventionnées.

Les agents du contrôle économique ont saisi, également, 39 mille litres de lait, 811 tonnes de produits alimentaires, 403 mille paquets de cigarettes et 287 mille unités de fournitures scolaires, commercialisées hors des circuits ordinaires.