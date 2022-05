Premier appel à projet FAST pour le développement de startups tunisiennes

Le projet FAST (Femmes et Accélération pour les Start-ups et TPE), financé par l’Agence française de Développement (AFD) et mis en œuvre par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), avec l’assistance technique d’Expertise France (Groupe AFD), contribue à renforcer et pérenniser la structuration de l’écosystème entrepreneurial en Tunisie.

A l’issue du premier appel à projets de FAST, quatre programmes d’accélération ont été retenus. Une cérémonie de signature d’accord a été organisée le 31 mai 2022 entre la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et les quatre structures d’appui, à savoir :

· Connect’Innov : structure d’accompagnement, ayant pour mission de détecter, accompagner et valoriser l’innovation dans le domaine des technologies de la santé (HealthTech). Le programme financé est Connect Innov Fab, programme d’accélération dédié aux start-ups HealthTech.

· Flat6labs : Principale société de capital-risque d’amorçage de la région MENA, Flat6Labs gère aussi des programmes d’incubation et d’accélération très réputés dans la région. Le programme financé est Scale Up Tunisia, programme d’accélération pour les start-ups en phase de croissance.

· Novation City : Pôle de compétitivité de Sousse, ayant pour objectifs de développer un écosystème d’innovation dans le secteur mécatronique et de renforcer des activités à haute valeur ajoutée. Le programme financé est AI Factory, un programme d’accélération dédié aux start-ups opérant dans l’intelligence artificielle.

· Wiki Startup : Premier incubateur privé, Wiki Startup favorise la création de startups innovantes… Le programme financé est Growth’Act, un programme d’accélération pour les startups en phase de croissance.

Grâce à ces quatre programmes d’accélération, plus de 70 startups seront accélérées. Le projet FAST contribue ainsi à la dynamisation et le renforcement de l’écosystème entrepreneurial et des startups tunisien, créateur d’emplois en particulier féminin.

Lors de cette séance, la directrice générale par intérim de la CDC, Nejia Gharbi,a rappelé le rôle de la Caisse des Dépôts et Consignations en tant qu’acteur clé de l’écosystème et son rôle dans le soutien aux PME et aux startups en particulier à travers les programmes dédiés à l’appui à l’écosystème entrepreneurial notamment féminin et dans les régions.

De son côté, le directeur adjoint de l’Agence Française de Développement en Tunisie, Bertrand Ficini, a mis en exergue les modes d’intervention de l’AFD visant à soutenir et renforcer l’écosystème entrepreneurial tunisien.