Le COMESA prend partiellement ses quartiers en Tunisie

L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a récemment adopté le projet de loi organique portant ratification de la convention relative à l’accueil des activités du COMESA (marché commun de l’Afrique orientale et australe), en Tunisie, signée le 19 juin 2023 par les autorités tunisiennes, et ce, avec 111 voix pour, et 1 voix contre.

Il s’agit d’un texte de 12 articles portant sur les réunions et activités organisées par la COMESA ainsi que les institutions qui lui sont rattachées dans les pays membres, en tenant compte des facilités accordées aux fonctionnaires de l’organisation, ses experts et les représentants des Etats membres participant à ces différentes manifestations.

Force est de constater que la faiblesse des transactions commerciales et des relations diplomatiques avec les pays africains est un indicateur négatif pour l’accord du COMESA sont le succès est tributaire de la fourniture d’infrastructures et d’équipements logistiques ainsi que du développement des aéroports et des ports, la nécessité d’activer le partenariat entre les secteurs public et privé, et enfin, créer des zones franches aux postes frontières et développer les échanges commerciaux avec l’Algérie et la Libye.

Dans ce contexte, la ministre du Commerce et du développement des exportations tenu à souligner que la conclusion de cet accord renforcerait les capacités des compétences tunisiennes dans divers domaines techniques et étofferait leur présence au sein de l’organisation.

Le COMESA et ses institutions affiliées lui permettront de rayonner à travers l’Afrique, en plus d’accorder un ensemble de privilèges, immunités, exemptions, et des facilités aux transactions économiques, ce qui aura un impact positif sur les secteurs économique et touristique et fera la promotion de la Tunisie en tant que destination touristique distinguée propice au commerce et à l’investissement.

Tout bénéfice pour les exportations tunisiennes !

La ministre a indiqué que la Tunisie a réalisé de nombreux acquis en adhérant à cette organisation africaine en termes de compétitivité des produits exportés, en plus d’ouvrir des horizons aux services tunisiens pour s’implanter dans les pays de l’Afrique orientale et australe. Elle a souligné le souci du ministère du Commerce d’impliquer le secteur privé dans tous les ateliers, démonstrations et expositions organisés par le COMESA et de l’encourager car il est le premier à en bénéficier.

L’accord commercial différentiel a été récemment signé pour établir un cadre juridique dans le but de soutenir la coopération et les échanges commerciaux et économiques, a-t-elle précisé soulignant que les passages étaient sécurisés et les zones frontalières aménagées dans plusieurs Etats, dont Kef Jendouba et Kasserine.

Selon ses dires, le ministère s’emploie à améliorer la valeur ajoutée dans le secteur du textile et de l’habillement et à développer les investissements en attirant les investisseurs et en développant l’industrie du fil.

D’autre part, elle a indiqué qu’un portail du commerce extérieur a été créé, comprenant un guide des procédures d’importation et d’exportation, des accords différentiels et des références juridiques pour fournir des informations économiques à ceux qui le méritent.

L’État souhaite lutter contre les pratiques illégales, notamment l’achat et la vente sur Internet, car des textes d’application ont été élaborés en coopération avec le ministère des Technologies de la Communication pour prendre les mesures nécessaires contre ceux qui pratiquent cette activité parallèle, selon Ben Rejeb.