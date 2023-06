Préparatifs de la Saison estivale et touristique 2023 : des voyages supplémentaires et des tarifs préférentiels

L’Office de la Marine Marchande et des Ports (OMMP) a hissé l’ensemble des voyages maritimes commerciaux à travers les ports de la Goulette et de Zarzis à 252 voyages en 2023, soit une hausse de 19% par rapport à l’année 2022.

Cette augmentation s’inscrit dans le cadre des préparatifs de la saison estivale et touristique, où l’office s’attache à réunir toutes les conditions favorables pour accueillir les Tunisiens à l’étranger et la visite des touristes à notre pays.

Selon un communiqué publié mardi par le ministère du Transport, l’office assurera au niveau du trafic des voyageurs, la desserte de près de 512 mille voyageurs (hausse de 2% par rapport à l’année 2022), avec 174 voitures (hausse de 5% par rapport à l’année 2022).

Parallèlement, cette entité s’emploie à renforcer les ressources humaines, les moyens logistiques et les services aux ports de la Goulette et de Zarzis, afin d’assurer les meilleurs services portuaires au cours de la saison estivale.

L’Office a, dans ce cadre, réservé 3 stations maritimes et une salle dédiée aux voyageurs -piétons (sans voiture) dans le port de Zarzis, dans le but d’accélérer les services frontaliers outre la séparation des circuits réservés aux voyageurs motorisés du trafic commercial à travers l’installation des barrières mobiles, sans omettre les travaux de sauvegarde et d’éclairage à l’intérieur et à l’extérieur du port.

De son côté, la Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) assurera une capacité d’accueil de 402, 936 mille voyageurs et 150, 127 mille voitures durant toute la période estivale s’étalant sur la période allant du 15 juin au 15 septembre 2023, avec le maintien de tarifs préférentiels en faveur du diaspora tunisienne.

Mieux, la CTN réservera 147 voyages sur les lignes maritimes de Gennes et Marseille, dont 9 voyages à travers le port de Zarzis et ce, dans le cadre des préparatifs de la saison estivale et touristique 2023, selon un communiqué du ministère du Transport.

La CTN maintient également les tarifs préférentiels en faveur de la communauté tunisienne, à l’instar du tarif de la réservation précoce qui fournit des remises de 32 à 52% par rapport au tarif normal ou au tarif familial composé de 3 à 7 individus qui a institué des remises entre 27 et 28% par rapport aux tarifs normaux .

Ces tarifs préférentiels concernent également le tarif » Elmorjene » valable durant toute l’année qui se caractérise par des remises entre 18 et 45% par rapport au tarif normal, sans oublier le tarif » Marhaba » qui concerne exclusivement les voyageurs-piétons (sans voiture) valable hors de la période de pic et qui se distingue par des remises variant entre 50 et 64% par rapport au tarif normal.