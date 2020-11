Près de 3800 cas de contamination par le Covid-19 parmi les cadres médicaux et paramédicaux des secteurs public et du privé, jusqu’au 28 octobre 2020

Le nombre des cas de contamination par le Covid-19 parmi les cadres médicaux et paramédicaux dans les secteurs public et privé, a atteint 3800 cas, jusqu’au 28 octobre 2020, a annoncé, samedi soir, Othman Jallouli, secrétaire général de la fédération générale de la santé.

- Publicité-

Dans une déclaration à la TAP, Jalouli a évoqué la grande pénurie des ressources humaines dans le secteur de la santé, appelant à l’accélération de l’ouverture de recrutements externes directes et permanents pour les professionnels de santé et à « l’abandon des demi-mesures et des contrats de prestation de services ».

Il a estimé que les contrats de prestation de services de trois mois, « n’ont pas de réel intérêt pratique », étant donné qu’un grand nombre des professionnels de la santé qui ont été embauchés sous cette formule, avaient contracté le Covid-19, ce qui a conduit, encore une fois, à une pénurie et à une vacance de postes.

Le secrétaire général de la fédération générale de la santé a dans ce sens déploré « le non-respect par le ministère de la Santé de ses engagements » relatifs à la fourniture, en quantités suffisantes, de moyens de protection au profit des travailleurs du secteur, l’encadrement des professionnels de la santé, la mise à disposition d’espaces d’isolement pour les travailleurs du secteur en charge des patients du Covid-19, ainsi que la fourniture des vaccins pour tous les professionnels de la santé, « afin de les motiver et de les engager davantage dans leur lutte contre la pandémie », a-t-il dit.

Dans ce contexte, Jallouli a appelé l’autorité de tutelle à mettre en œuvre les mesures convenues, et à donner des instructions aux services concernés pour activer immédiatement les accords et publier des décrets à cet effet, exhortant la présidence du Gouvernement à reprendre les négociations au point où elles ont été suspendues lors de la dernière séance.