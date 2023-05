Près d’un million de dinars de recettes de paris sportifs illégaux saisis

La deuxième brigade centrale des recherches dans les crimes financiers de la Garde nationale a saisi 620 mille dinars provenant de paris sportifs illégaux, déposés sur des comptes bancaires et ce, suite à un audit réalisé par la Commission des analyses financières de la Banque centrale de Tunisie.



D’après Mosaïque Fm, le Parquet auprès du Pôle judiciaire économique a ensuite ordonné l’ouverture d’une enquête sur une société suspecte, dirigée par deux personnes et ce, pour des soupçons de blanchiment d’argent.



250 mille dinars, 16 mille euros, une voiture de luxe, des montres et des équipements informatiques d’une valeur de 80 mille dinars ont été également saisis à Fernana dans le gouvernorat de Jendouba.

- Publicité-