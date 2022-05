Présentation du livre blanc pour la huitième édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique

Le livre blanc comportant plus de 30 projets visant à bâtir des ponts de coopération économique, financière et commerciale entre les investisseurs africains et japonais dans l’objectif de relancer les économies africaines suite à la crise sanitaire du covid-19, a été présenté, jeudi, à Tunis, lors d’une table ronde organisée, dans le cadre de la 5e conférence internationale sur le «Financement de l’investissement et du commerce en Afrique» (FITA 2022).

La présentation de ce livre s’inscrit dans la perspective de la tenue de la huitième édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 8), les 27 et 28 août 2022, à Tunis.

Il s’agit d’un document de référence pour la coopération triangulaire entre la Tunisie, le Japon et l’Afrique, élaboré par la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Japonaise (CCITJ).

Les participants à la table ronde ont mis l’accent sur l’importance des projets inscrits dans le cadre du livre blanc qui couvrent des secteurs vitaux et prioritaires et visent à renforcer les échanges économiques et commerciaux et à réaliser les Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU relatifs aux domaines de la santé, l’environnement, les énergies renouvelables, l’économie numérique…

Ils ont par ailleurs, indiqué que ces projets pourraient générer environ 10 000 postes d’emploi, ce qui contribuera à créer la richesse et renforcera le partenariat public-privé et l’initiative privée.

L’ancien ministre des finances et commissaire général de la « FITA 2022 », Nizar Yaïche, a estimé que « la communication sur les objectifs de la Ticad 8 dans le cadre de la FITA en présence de centaines d’acteurs économiques, d’investisseurs et d’institutions financières renforcera les chances de réussite de cette conférence, et partant la réalisation de ses objectifs »