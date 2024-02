Un nouveau centre de visite téchnique ouvrira ses portes à Grombalia

Un nouveau centre de visite technique a été crée à Graombalia dans le gouvernorat de Nabeul, a annoncé mercredi l’Agence tunisienne de transport terrestre (ATTT) dans un communiqué publié mercredi.

Le nouveau centre offrira ses services à partir de vendredi 23 février 2024, a ajouté l’ATTT, sans donner plus de précisions sur les équipements où la capacité d’accueil de ce centre.

Elle a, cependant, appelé le public à s’inscrire et prendre rendez-vous pour bénéficier des services de ce centre et ce, sur le site web de l’agence www.attt.com.tn