Présidentielle au Liberia: Boakai proche  de la victoire sur Weah

Le vétéran de la politique Joseph Boakai est près de la victoire dans la course à la présidence du Liberia contre le sortant et ancienne gloire du foot George Weah après dépouillement des votes dans plus de 99% des bureaux.

Boakai, 78 ans, a obtenu 50,89% des suffrages et Weah 49,11% après le décompte dans 99,58% des bureaux, a dit vendredi devant la presse Davidetta Browne Lansanah, présidente de la commission électorale (NEC).

Des dizaines de partisans de Boakai ont célébré en dansant devant l’un des bureaux de son parti dans le quartier de Fiama à Monrovia, a constaté une correspondante de l’AFP.

Le résultat final est suspendu à 25 bureaux dont le nombre de votants n’est pas connu.

L’expert politique Abdullah Kiatamba a jugé presque impossible pour Weah de remonter son retard. « La réalité à ce stade, c’est qu’étant donné les chiffres disponibles, il est littéralement impossible d’inverser la tendance », a-t-il dit à l’AFP.

« Pour y arriver, il faudrait que le candidat du CDC (le parti de Weah) obtienne (dans les bureaux restants) des chiffres quatre ou cinq fois supérieurs à la tendance actuelle », a-t-il dit.

- Publicité-