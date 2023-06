Présidentielle en Sierra Leone : Bio en tête après 60% du dépouillement

Le président sortant Julius Maada Bio est en tête de l’élection présidentielle en Sierra Leone avec 55,86% des voix après 60% du dépouillement, selon les chiffres partiels fournis lundi par la commission électorale.

Si les tendances se poursuivent, Bio serait réélu pour un second mandat puisqu’un candidat est élu dès le premier tour s’il recueille plus de 55% des suffrages.

Avec 1.067.666 voix, M. Bio devance son principal adversaire Samura Kamara, qui a reçu 793.751 voix, soit 41,53% des suffrages, selon les chiffres donnés par Mohamed Kenewui Konneh, le président de la commission électorale.

Les résultats définitifs seront annoncés dans les 48 heures, a-t-il précisé.

Quelque 3,4 millions de personnes étaient appelées samedi à choisir entre 13 candidats pour la présidentielle, un scrutin aux allures de revanche de 2018 entre M. Bio, ancien militaire à la retraite de 59 ans qui brigue un second mandat, et Kamura, technocrate de 72 ans et chef du Congrès de tout le peuple (APC).

En 2018, M. Bio, candidat du Parti du peuple de la Sierra Leone (SLPP), l’avait emporté au second tour avec 51,8% des voix.

Bio s’est fait le champion de l’éducation et des droits des femmes. Il a dit privilégier l’agriculture et réduire la dépendance de son pays aux importations alimentaires.

Kamara, ministre des Finances puis des Affaires étrangères avant l’avènement de Bio en 2018, a indiqué vouloir restaurer la confiance dans les institutions économiques nationales et attirer les investisseurs étrangers. Son parti a soulevé ces derniers jours des inquiétudes sur le manque de transparence de la commission électorale.