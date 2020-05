Prévisions météo : Températures en légère hausse

Des passages nuageux sur la plupart des régions, seront parfois plus abondants dans le nord, en ce mercredi 20 mai 2020.

Des pluies seront attendues dans les régions de l’extrême nord ( Bizerte, Nefza, Tabarka).

Les vents forts continueront de souffler près des côtes nord. Leur vitesse atteindra 60 km/h. Les alertes météo sont toujours en vigueur pour la pêche et la navigation.

La mer sera très agitée dans le nord à agitée ailleurs.

Températures en légère hausse et seront proches des moyennes saisonnières. Les maximales varieront entre 24 et 29°c dans le nord, les hauteurs et les régions côtières de l’est et entre 30 et 35°c dans le reste des régions.