Prix de l’immobilier : La hausse continue. Y a-t-il un risque de bulle et d’explosion ?

Les prix de l’immobilier ont enregistré, durant les huit dernières années, une hausse vertigineuse. Entre l’inflation et la baisse du pouvoir d’achat, il est devenu difficile à un citoyen lambda d’acquérir sa maison.

Parallèlement, les promoteurs ne peuvent pas abaisser leurs prix, car ils ont des coûts à couvrir !

Dans son bulletin sur l’indice des prix de l’immobilier au 3ème trimestre 2019, l’Institut national de la statistique (INS) a annoncé que les prix de l’immobilier ont encore augmenté, cette année, par rapport à 2018.

En général, l’Indice des prix de l’immobilier a augmenté de 8,3%, au cours du troisième trimestre 2019 par rapport à l’année précédente.

L’INS a fait état d’une augmentation de 18,2% des prix des appartements par rapport à l’année précédente. Durant le dernier quinquennat (2014-2018), les prix des appartements ont augmenté, en moyenne, de 9%.

Les prix des maisons, quant à eux, ont enregistré une hausse de 17,9% au cours du troisième trimestre de 2019 par rapport à la même période de 2018. En moyenne, Ils ont augmenté de 8,6% au cours de la période 2014-2018.

La tendance haussière a aussi touché les pris des terrains, lesquels ont augmenté de 1,8% au cours du 3ème trimestre de 2019 par rapport à 2018. Durant les dernières 5 années, ces prix ont évolué de 7,3%.

Baisse de 8,4% des transactions immobilières au T3 2019

La flambée des prix de l’immobilier a entraîné une baisse des transactions immobilières de 8,4% au cours du 3ème trimestre 2019 par rapport à la même période de 2018. Cette baisse est estimée à 17,7%, concernant les maisons, à 9% en ce qui concerne les terrains bâtissables et à 1,8% pour les appartements.

On rappelle que la Chambre syndicale nationale des agents immobiliers a récemment présenté lors d’une conférence de presse tenue à Tunis, un certain nombre de solutions pour sauver le secteur y compris la participation au programme de logement, qui prévoit la fourniture de logements abordables, dans le cadre d’une stratégie définie par l’État et mise en œuvre conformément à des mécanismes simplifiés et à des décisions pratiques.

Elle a également présenté son programme et les mesures prises contre la crise du secteur aux trois présidences, à la commission des finances et à toutes les structures intervenantes afin de sensibiliser le public à la situation désastreuse du secteur et à ses répercussions sur la nouvelle stagnation de l’économie nationale ainsi que l’aggravation de la crise du secteur financier et bancaire.

Force est de constater que la hausse des prix et la baisse du pouvoir d’achat ont fini par rattraper le secteur immobilier. Les délais de constructions sont de plus en plus long, les matériaux et prestataires de plus en plus chers, alors qu’en parallèle, le Tunisien peine de plus en plus à joindre les deux bouts.