Processus de négociations avec les doctorants chercheurs en chômage

Une réunion tenue mercredi entre la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Olfa Ben Ouda et une délégation représentant les doctorants chercheurs en grève de la faim au siège du ministère, a permis d’aboutir à un accord de poursuivre le processus de négociations dans les plus brefs délais.

- Publicité-

Ben Ouda a évoqué les différentes formes possibles permettant de traiter le dossier des doctorants chercheurs, indique un communiqué rendu public par le ministère.

Les deux parties ont convenu de poursuivre le processus de négociations en présence des différentes parties intervenantes dont la présidence du gouvernement, le ministère de l’enseignement supérieur, le ministère de la fonction publique et l’union générale tunisienne du travail ainsi que la partie représentant les doctorants chercheurs en chômage. Ces derniers appellent notamment à être recruter au sein du ministère de l’enseignement supérieur ainsi que dans les autres ministères et les laboratoires de recherche.