Basket-Championnat Pro A (super play-off): Programme actualisé des matchs de la finale

Nouvelle programmation des matchs de finale du Super Play-off du championnat Pro A de basket-ball, opposant l’US Monastir et le Club Africain, telle que communiquée par la Fédération tunisienne de basket-ball:

L’US Monastirienne a déjà remporté la finale n°1 (92-89) à Monastir.

Super Play-off

Finale 1 (Déjà jouée)

vendredi 12 mai, à la salle de Monastir :

US Monastir – C. Africain 92-89

Finale 2

Lundi 22 mai, à la salle de Monastir (18h):

US Monastir – C. Africain

Finale 3

Mercredi 24 mai, à la salle omnisports de Radès (18h):

C. Africain – US Monastir

Finale 4

Vendredi 26 mai, à la salle omnisports de Radès (18h):

C. Africain – US Monastir

Finale 5

Lundi 29 mai, à la salle de Monastir (17h30):

salle de Monastir – C. Africain

NB : L’équipe qui remportera la première trois victoires sera sacrée championne de Tunisie.

- Publicité-