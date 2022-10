Programme de formation des pays africains francophones dans la gestion des déchets solides

L’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), le Ministère de l’Environnement et le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET) ont signé le 5 octobre 2022 un accord pour l’organisation d’un programme triennal de coopération triangulaire, à l’attention de pays de l’Afrique du Nord et de l’Afrique sub-saharienne qui font face à des défis et des enjeux semblables dans le domaine de l’environnement et du développement durable.

Le programme comporte 3 sessions de formation de 2023 à 2025, à raison d’une session par an. La première session se déroulera en février 2023 au CITET et réunira 24 participants des pays cibles. Cette formation a été conçue afin de renforcer les capacités des pays participants dans la gestion des déchets solides, et leur permettre d’échanger leurs expériences sur les nouvelles technologies et les nouveaux outils dans ce domaine.

Une expertise japonaise sera mobilisée pour la présentation de son expérience sur des aspects pertinents au contexte des pays africains.

Ce programme de formation offrira une opportunité d’apprendre les bonnes pratiques et les leçons apprises dans le domaine de la gestion durable des déchets, renforcera les capacités des pays cibles à améliorer la salubrité publique et à préserver l’environnement, et lancera des activités de partage des connaissances, de promotion des partenariats publics et privés via la Plateforme africaine des villes propres (ACCP).

L’ACCP, créée en 2017 avec les initiatives du Ministère de l’Environnement du Japon, de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) et de la ville de Yokohama, a pour objectif de favoriser le partage des connaissances et des meilleures pratiques en matière de création de villes propres et de promotion d’une meilleure gestion des déchets en Afrique. 65 villes de 37 pays d’Afrique ont intégré l’ACCP, dont 8 villes tunisiennes en 2022.